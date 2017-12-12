” حساب المواطن ” : البيانات التي تستند إليها حاسبة الدعم دقتها 90%

علي القحطاني(صدى):

أعلن المشرف العام على حساب المواطن علي راجحي، أن إطلاق حاسبة للدعم في الموقع الإلكتروني للبرنامج، تتيح لكل مستفيد، حساب القيمة التقديرية للدعم المرتقب.

وأوضح ” راجحي ” ، أنَ البيانات التي تستند إليها حاسبة الدعم، تصل دقتها إلى 90%.

وأشار المشرف العام على حساب المواطن، إلى أن برنامج حساب المواطن، ربط بيانات المسجلين لديه، مع 18 جهة حكومية، مبينا أن البيانات التي قدمها المواطنون لبرنامج حساب المواطن، أدق من ما هو متاح لدى بعض الجهات.