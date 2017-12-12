” بويينج ” يُخطر فنادق المملكة برفع الأسعار

علي القحطاني(صدى):

أخطر موقع ” بوكيينج ” لحجوزات الفنادق، الفنادق المسجلة فيه بتغيير شروط الإقامة وأسعار الغرف والوحدات المعروضة للحجز اليومي.

ووضع الموقع، بنودًا جديدة تتعلق بتحميل النزلاء الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة المقرر فرضها على القطاع السياحي.

من جانبها، فرضت وكالات السفر عدة شروط جديدة على مواقع الحجز السياحي على الإنترنت وإعلام من يقوم بالحجز أن هناك قيمة مضافة قيمتها 5% كرسوم تدفع على القيمة الإجمالية في الفنادق أو الوحدات التي تسمح بالحجز عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.