كاتب: كلام مدير المرور عن أن النساء أكثر التزامًا بأنظمة السير مجتزأ

عادل الحربي(صدى):

حول ما تم تداوله على لسان مدير عام المرور العميد محمد البسامي، أن النساء أكثر التزاماً بقواعد وأنظمة السير، أوضح الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد عنه، أن ما قاله في هذا الخصوص اجتزئ من سياقه ضمن كلمته التي ألقاها صباح الخميس الماضي خلال إطلاق مشروع ” قيادة آمنة ” .

وقال السويد أن مدير المرور أرسل له كلمة مفادها، أن الأخبار التي نُقلت عنه اجتزأت الكلام بأن النساء أكثر التزاماً بقواعد وأنظمة السير، وأنه -أي مدير المرور- أبدى تفاؤله وأكد أنه مع قيادة المرأة سيتلاشى السائق الخفي ويبرز السائق الذكي.

ولفت إلى أن البسامي أرسل له جملة إحصاءات عالمية، تشير إلى ريادة المرأة في هذا المضمار، أي القيادة الآمنة مقارنة بالرجال.

وأكد مدير المرور أنهم يعملون حالياً بطريقة مختلفة عن السابق، لبناء استراتيجية جديدة تتغلب على تراكمات مختلفة، من تخطيط الشوارع إلى إدارة الحركة.