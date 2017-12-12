القادسية يسعي للتعاقد مع أيمن حسن

ماجد محمد(صدى):

تسعي إدارة نادي القادسية، إلي التعاقد مع المهاجم الدولي العراقي أيمن حسين، الذي لعب لدهوك والنفط العراقيين.

وكان الجهاز الفني، قد أوصى بضرورة جلب مهاجم هداف في فترة الانتقالات الشتوية، وإعادة المحترف الإيفواري بي بولا هيرفي الذي فسخت عقده بسبب مشاكل صحية بالقلب بعدما قدم للإدارة تقارير طبية من فرنسا، تثبت سلامة قلبه وعدم وجود أي مشاكل تؤثر على ممارسته اللعب.

أيمن حسين ” 21 عامًا ” ، مثل منتخب بلاده الاولمبي وشارك في التصفيات المؤهلة لروسيا 2018، وحصل على لقب هداف الدوري العراقي عام 16-2017 م .