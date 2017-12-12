بالفيديو.. ولي العهد: ” من يستحق الدعم أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط “
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء سابق تحدث خلاله حول رؤية المملكة في 2030، موضحًا أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم ركائز المرحلة القادمة.
وقال ولي العهد عبر مقطع الفيديو، أن 70% من الدعم يروح للأثرياء، متسائلًا ” هل هذا يجوز ” ، مشيرًا إلي أن من يستحقون الدعم الحكومي هم أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط.
فيديو | الأمير #محمد_بن_سلمان في لقاء سابق: من يستحقون الدعم الحكومي هم أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط. #الإخبارية #حساب_المواطن pic.twitter.com/sMFIci56u9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2017
القرشي[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه هي العدالة وهكذا يكون المنطق … حفظ الله سموكم وسدد خطاكم .
يحي الشديدي[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 4 ساعات
الف تحية لك ياسمو الامير بارك الله فيك الله يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين
الروقي[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 ساعات
كلنا دخلنا متوسط ومادون المتوسط ..
الا البحوور اللي حنا معهم مانجي الا اسماك صغيرة …