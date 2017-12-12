بالفيديو.. ولي العهد: ” من يستحق الدعم أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء سابق تحدث خلاله حول رؤية المملكة في 2030، موضحًا أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم ركائز المرحلة القادمة.

وقال ولي العهد عبر مقطع الفيديو، أن 70% من الدعم يروح للأثرياء، متسائلًا ” هل هذا يجوز ” ، مشيرًا إلي أن من يستحقون الدعم الحكومي هم أصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط.