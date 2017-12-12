الأهلي المصري يدعو ” فهد المولد ” لمواجهة أتلتيكو مدريد
دعت إدارة النادي الأهلي المصري، لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، لمواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري، والتي تقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وكان مجلس إدارة ” الأهلي ” ، أعلن عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت شعار ” السلام ” ، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية بدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم.
وتقام هذه الاحتفالية الخاصة بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهل النمر الأسمر لاعب خلوق يلعب بروح قتالية من البداية حتى النهاية ياليت اكثر لاعبينا
يتخذونه قدوة لهم سواء في اخلاقه او في تفانيه وإخلاصه داخل المستطيل الأخضر الله يوفقه .