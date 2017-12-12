الأهلي المصري يدعو ” فهد المولد ” لمواجهة أتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

دعت إدارة النادي الأهلي المصري، لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، لمواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري، والتي تقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكان مجلس إدارة ” الأهلي ” ، أعلن عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت شعار ” السلام ” ، في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية بدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم.

وتقام هذه الاحتفالية الخاصة بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة.