بالصور.. ضبط مصنع لتحلية المياه مخالف بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت بلدية غرب الدمام، عن ضبط مصنع لتحلية المياه تنعدم فيه الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملاتها على منطقة التشاليح.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الأسواق وبالإشتراك مع الضبط الإداري مصنع لتحلية المياه تنعدم فيه الإشتراطات الصحية وذلك ضمن حملات بلدية غرب الدمام على منطقة التشاليح “.

وفي سياق آخر، واصلت البلدية ممثلة بإدارة الفترة المسائية، حملتها على الباعه الجائلة بالشوارع والطرق الرئيسية وإحالة المخالفين لاستيفاء كافة الإجراءات النظامية بحقهم.