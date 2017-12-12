أحلام تطالب إذاعة كويتية بعدم بث أغانيها لساعتين

أماني الغامدي(صدى):

طالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي إذاعة ” مارينا إف إم ” الكويتية بعدم بث أغانيها على مدار ساعتين متتاليتين عبر الأثير، وذلك حدادًا على رحيل الفنان أبو بكر سالم وتعبيرًا منها عن حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني.

وعلقت ” أحلام ” على قرار وقف أغانيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” أعتذر منكم بس اعتقد الوقت غير مناسب بعد خبر وفاة أبونا ابو بكر سالم، أتمنى إنكم ما تواصلون البث احترامًا منا جميعًا والف شكر على محبتكم “.

ومن جانبها، استجابت الإذاعة الكويتية لطلب أحلام لتعلن عن ذلك عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بطلب من أحلام راح يتوقف بث ساعتين مع أحلام “.