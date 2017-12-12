بالصور.. المهندس المشيطي يتفقد مقر إقامة بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية للخيل

سعيد العجل(صدى):

تفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مقر إقامة بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية الثالثة لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة A لعام ٢٠١٧م، التي ستنطلق غداً الأربعاء وتستمر على مدى ٣ ايام في ميدان مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب بالرياض، وذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- والتي وقف معاليه من خلال جولته التفقدية على انهاء كافة الترتيبات والاستعدادات التحضيرية للبطولة.

واطلع معالي المهندس المشيطي خلال لقاءه بمنسوبي مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، على عرض مرئي تناول أنشطة وجهود المركز استعدادا للبطولة، كما أبدى سروره من الجهود المبذولة في نجاح البطولة.

كما قام معالي المهندس المشيطي بجولة اطلع من خلالها على ميدان العرض وخيمة كبار الزوار ومقر اللجان المنظمة والمكان المخصص للاسطبلات المشاركة، واستمع معاليه لشرح مفصل عن خطة تسجيل الاسطبلات المشاركة والتعرف على نوعياتها واعداها.

من جانبه عبر معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي عن سعادته بإقامة هذا المحفل الدولي في نسخته الثالثة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وعن ما شاهده من تحضيرات لهذه البطولة، موضحاً بأن الاستعدادات للبطولة استكملت بالشكل المطلوب تنظيميا وفق الشروط التي تكفل المشاركة. مؤكدا أن هذه البطولة تشكل أهمية كونها تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وتأتي تتويجاً لحرص القيادة رعاها الله والاهتمام بالخيل العربية الأصيلة. متمنياً معاليه أن تحقق المسابقة الهدف المنشود وتخرج بالمستوى اللائق بإذن الله تعالى.