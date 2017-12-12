الهلال يروي تفاصيل حالة ” العابد ” الصحية

نواف السالم(صدى):

قال الجهاز الطبي لفريق الهلال الأول لكرة القدم، إن مشاركة اللاعب ” نواف العابد ” ، في مباريات الفريق لاتؤثر على حالته الطبية، وتفاقم الإصابة التي يعاني منها.

وأوضح الجهاز أن اللاعب أخذ إبرة موضعية تعالج الإلتهاب بداية شهر نوفمبر الماضي، بناء على توصية استشاري جراحة الآوتار الضامة ” جيليس ريبول ” ، بعد الكشف الطبي الدقيق والاشعة التي أجراها.

وأضاف أن هناك موعدًا تم ترتيبه مسبقًا لإجراء كشف طبي للعابد لدى الاستشاري بعد نهاية السنة الميلادية الحالية للاطمئنان على حالته الصحية.