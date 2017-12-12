الرياض تحصد 7 جوائز في المسابقة الوطنية للغة العربية

عادل الحربي(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 7 مراكز متقدمة على مستوى وزارة التعليم في المسابقة الوطنية للغة العربية في فرعيها للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، والتي تهدف إلى تحفيز الإبداع اللغوي وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، ومعلمي اللغة العربية ومعلماتها.

وفاز على مستوى المعلمين والمعلمات ليلى بنت إبراهيم السمهري وفاطمة بنت سعيد الزهراني وعدنان بن محمود رشيد وإسلام بن محمد على يوسف،كما فاز على مستوى الطلاب والطالبات الطالب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي والطالبات وسن بنت علي مدخلي وشهد بنت عبدالعزيز الزهراني .

وسيتم تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تكريم منسق المسابقة ومنسقتها بإدارة التعليم بمنطقة الرياض موسى القرني والدكتورة منى المفلح في الحفل الذي سيقام يوم الاثنين القادم 30 / 03 / 1439هـ مزامنة مع الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي .

يذكر أن وزارة التعليم قد أطلقت المسابقة لتشمل عدداً من المسارات، حيث تضم المسابقة الأولى للمعلمين والمعلمات لبناء مبادرة في تعليم مهارات الكتابة فيما تأتي المسابقة الثانية في تصميم تدريس وحدة تعليمية بطريقة تعليم اللغة المعتمد على المهمات اللغوية، أما المسابقة الثالثة فهي في تصميم تطبيق إلكتروني يخدم اللغة، وتأتي المسابقة الرابعة للمعلمين والمعلمات في تأليف قصة في مجال أدب الأطفال .