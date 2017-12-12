حافلة ذكية تتيح فرصة النوم للركاب طوال الرحلة

لندن(صدى):

ابتكر مصممون بريطانيون حافلة جديدة تتمتع بتقنيات مدهشة ، من المقرر أن تخرج إلى النور خلال العام المقبل ، حيث توفر للركاب أماكن مريحة للنوم طوال فترة الرحلة من خلال 14 سرير مزود بدعائم خاصة من أجل راحة المُسافر .

ووفقاً لمواقع أجنبية ، فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم من أن تفوتهم المحطات الخاصة بهم ، إلا أن المصممون زودوا الحافلات الذكية بمشرفين مسؤولين عن إيقاظ الركاب في محطاتهم قبل وصولهم إلى الوجهة المقصودة .

ومن جانبها ، صممت الشركة المسؤولة عن الفكرة صور مبدئية للابتكار الجديد ، والتي أوضحت وجود تقنيات تختص بتنقية الهواء فضلاً عن توفير نباتات مهدئة للراكب ، بالإضافة إلى معالجات لعزل الصوت ونظام للعلاج بالضوء الكهربي المجفف والذي يعد الأكثر ملاءمة لوضع النوم .