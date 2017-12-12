” جعجع ” مهاجمًا ” نصر الله ” : المقاومة ليست احتكارًا عليك

بيروت(صدى):

هاجم رئيس حزب ” القوات اللبنانية ” سمير جعجع، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وذلك لما وصفه بـ ” احتكار ” الحديث عن المقاومة في لبنان واقتصارها عليهم فقط.

وقال ” جعجع ” ، خلال تصريحات صحفية: ” الأرض اللبنانية عليها سيادة، والسيادة هي للدولة اللبنانية فقط لا غير، ونحن غير معنيين بأي خطط ومواجهات الا التي تضعها الدولة اللبنانية فقط ” .

وأضاف ” رئيس حزب القوات اللبنانية: ” رئيس لبنان ليس اسمه ” محور مقاومة ” بل العماد ميشال عون، ولدينا حكومة رئيسها سعد الحريري ومجلس نواب رئيسه نبيه بري. هذه المؤسسات الدستورية هي “محور المقاومة” بالنسبة لنا، ليس هناك شيء اخر سمه ” .