مصرع عامل وإصابة 21 في انفجار خط أنابيب بالنمسا

فيينا(صدى):

أسفر انفجار محطة غاز بالنمسا، إلى مصرع عامل وتعرض 21 آخرين لإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى عرقلة إمدادات الطاقة إلى أوروبا .

وحدث الانفجار في بلدة باوماجارتن آن در مارش شمال شرقي النمسا بالقرب من الحدود مع سلوفاكيا، حيث يتم توزيع الغاز القادم من روسيا والنرويج عبر خطوط إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا.

وقال الفرع الذي يقوم بتصدير الغاز التابع لشركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة إنه يعمل على نقل الغاز عبر طرق بديلة لتجنب نقص الإمدادات.