بالفيديو.. الرشدان: المسؤول في واقعة زواج فتاة من زوجين هو الولي الشرعي

عادل الحربي(صدى):

في واقعة تزويج فتاة من زوجين، أكد المستشار القانوني، مشعل الرشدان، أن في هذه الحالة تكون المسؤولية الكلية علي الولي الشرعي للفتاة.

وقال الرشدان عبر برنامج سيدتي الذي يعرض علي شاشة روتانا خليجية، أن المأذون لا يعاقب في واقعة تزويج فتاة من زوجين، لأنه لم يكن يعلم بأمر الفتاة، ولا يعرف ان كانت بكر أم لا، مشيرًا إلي أنه يعتمد علي إجابة الولي الشرعي للفتاة.