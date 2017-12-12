بالصور.. مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم عدد من المحاضرات التوعوية

نايف السالم(صدى):

أقامت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عدد من المحاضرات التوعوية بعنوان ” فتياتنا والتواصل الاجتماعي ” و ” فتياتنا الى أين المسير ” بالمدرسة الثانوية 68 بجدة ومدرسة البتول الأهلية بمكة من إلقاء كلاً من الاخصائيات الاجتماعيات : موضي الاحمدي وجواهر هوساوي ومساعدة مسؤولات الانشطة : ندا المدني وأميرة الجابري.

تهدف المحاضرات الى نشر الوعي بين طالبات المدارس بالسلوكيات الخاطئة التي تنتهي بالايقاف من خلال التعريف بمؤسسة رعاية الفتيات ودورها في بناء مجتمع سوي في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة .

تضمنت المحاضرات العديد من المحاور المهمة منها : التعريف بالكادر الوظيفي وتوضيح أهداف موسسة رعاية الفتيات وماهيه القضايا التي تستوجب التوقيف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها مع ذكر بعض القصص الواقعية عن الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص متمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لأخذ العظة والعبرة .

اختتمت المحاضرات بعرض صور عن مرافق المؤسسة ودعوات قلبية ان يحفظ فتياتنا من كل شر وأخيراً تم شكر القائمين على تنفيذة وتقديم شهادات الشكر لهن