بالصور.. منح الأمير مشاري بن سعود جائزة الباحة للإبداع والتفوق

إبراهيم الزهراني(صدى):

شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق اليوم ، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس جائزة الباحة للإبداع والتفوق ، في دوراتها الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ، كلمة رحب فيها ‎بإسمه وبأسم أهالي المنطقة بالأمير مشاري بن سعود بين أهله وإخوانه أبناء المنطقة ، مبدياً سموه سعادة الجميع بتتوج سموه بجائزة الباحة للإبداع والتفوق في دورتها السادسة وذلك عرفاناً وشكراً لما قدمه من تطور وخدمات للمنطقة وأهلها.

وقال سموه ” ‎إن هذه الجائزة هي إحدى ثمار أفكار سموكم الكريم التي عملتم على إستحداثها لتحمل أسم المنطقة وتُعنى بالإبداع والتفوق ، من أجل تشجيع المبدعين وإستنهاض همم الآخرين لبلوغ الأهداف المميزة والبناءة التي تعود بالخير على المنطقة وأبناءها ، الذين عرف عنهم الجد والميل نحو الإبداع والتفوق في مختلف المجالات، وأن تكون حاضنه وراعيه لكل متفوق ومبدع يسعى لخدمة وطنه ومجتمعه ” .

وهنأ سمو أمير منطقة الباحة الفائزين والفائزات بالجائزة في الدورتين الرابعة والخامسة التي تشرفوا بتسلمها من يد صاحـب السمــو الملكي الأمــير مشــاري بن سعـــود ، الذي حرص في هذه المناسبة أن يكون بيننا في هذا اليوم المبارك، سائلاً الله أن يكتب التوفيق لهذه الجائزة لتنال صدارتها بين الجوائز في وطننا ومواكبة لمشاهد النمو والتطور الذي تبذله حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك ألقيت كلمة الفائزين والفائزات التي ألقاها نيابة عنهم الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الذي أعرب فيها عن شكره لسمو أمير الباحة على دعمه واهتمامه بالجائزة التي كان لها الدور البارز في الإسهام بتطور الثقافة والإبداع في المنطقة ، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالعلم ودعم وتكريم المتفوقين والمبدعين .

ثم أتبع الدكتور ناصر كلمته بقصيدة شعرية نالت استحسان الحضور .

بعدها ألقى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ضيف جائزة الباحة للإبداع والتفوق، كلمة عبر فيها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على دعوته الكريمة ليكون ضيف الجائزة في الباحة ، منوهاً سموه بما يتميز به أهالي الباحة من المحبة والاحترام وكرم الضيافة .

وبين سموه أن فكرة الجائزة انطلقت من إمارة منطقة الباحة بمساعدة من الجامعة وإدارة التعليم بالمنطقة ، التي كان القصد منها حث الأبناء والبنات في المنطقة على التحصيل العلمي الحقيقي الذي لا يعتمد على الحفظ بل يعتمد على الفهم والاستيعاب حتى تكون مخرجاته طيبة وتفيد الوطن والمجتمع ، متمنياً سموه أن تؤدي الجائزة أغراضها في ظل دعم الأمير حسام بن سعود وأن تضيف العديد من التخصصات اللازمة .

وتمنى الأمير مشاري بن سعود أن تشهد منطقة الباحة على يدي أميرها المزيد من التقدم المنشود ، مؤكداً أن للباحة حق على الجميع وأن للوطن الحق الأكبر في تطوره والحفاظ على مكتسباته.

وقال سموه ” إن الأوضاع الداخلية والخارجية في أوضاع حرجة تستلزم من الجميع وحدة الصف ووحد الكلمة والالتفاف حول ملكنا وقائدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، هذا الرجل العظيم الذي أفنى عمره وسنواته وعقود طويلة في خدمة هذا الوطن وأهله ، فأسال الله سبحانه وتعالى له الصحة وطول العمر على طاعته وأن يوفقه لخدمة هذا الدين العظيم وهذا الشعب الكريم والوطن النبيل ” ، داعياً سموه أن يشد أزره بولي عهده الأمين وعضده الذي يحمل روي اقتصادية وأخرى داخلية ، داعياً الله لها النجاح حتى ينعكس إيجاباً على الوطن وأهله.

وأضاف سموه ” إن حق ولاة الأمر علينا حق عظيم فأقل شي هو أن ندعو لهم بالتوفيق والسداد لان في صلاحهم وتوفيقهم ونجاحهم مردود طيب على الجميع ” ، سائلاً الله لهم التوفيق ، أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود على تحقيق الآمال المرجوة لأهالي الباحة.

أثر ذلك منح أمير منطقة الباحة ، الأمير مشاري بن سعود جائزة الباحة للإبداع والتفوق تقديراً لسموه على جهوده المباركة في تطوير مسرة التنمية بالمنطقة ، ودوره في تعزيز ثقافة التفوق والإبداع بين أبناء المنطقة .

وفي ختام الحفل كرم سموهما الفائزين والفائزات بالجائزة عن دورتيها الرابعة والخامس البالغ عددهم 105 فائزين وفائزات ، في فروعها الستة التي تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، والتفوق الدراسي ، والابتكارات العلمية ، والإبداعات الأدبية والفنية ، وحماية البيئة ، والأداء المتميز.

كما كرم سموهما شخصية العام الثقافية الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، فيما تسلم الأمير مشاري بن سعود هدية تذكارية من أمير منطقة الباحة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالباحة الشيخ عبدالله بن احمد القرني ، ووكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي ، ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ، وعدد من المسؤولين من مدنين وعسكريين .