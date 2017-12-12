توعيه ” 2000 ” شخص داخل السجون

حسين العلي(صدى):

نفذت لجنه السجون الوقائيه والعلاجية بالطائف خلال الربع سنوي الأول لعام 1439

16 محاضره توعويه صحيه داخل سجون، الطائف-تربه-الخرمة-رنيه.

وقد استفاد من تلك المحاضرات أكثر من ” 2000 ” شخص تم خلال المحاضرات التوعيه باعراض الأمراض المعديه والمزمنة والوقايه منها مثل مرض،الدرن-الإيدز-اللاتهاب الكبد-السكري-الضغط وكذلك النظافة الشخصية ومضار التدخين…

وشارك بتلك المحاضرات الدكتور/محمد التجاني

والأخصائي/سعد الحارثي

من إدارة مكافحه الأمراض المعديه بالطائف

والدكتور/راكان الشريف

من إدارة شؤون المراكز الصحيه والقطاعات

والدكتور/عادل أسماعيل

والمثقف الصحي/سعيد السفياني

من برنامج مكافحة التدخين

جديرٌ بالذكر أن اللجنه تنفذ أربع محاضرات توعويه صحية شهريه داخل السجون وفق خطة معتمده على مدار العام1439

والهدف منها رفع مستوى الوعي الصحي لنزلاء و منسوبي السجون

ويتم التنتسيق من قبل مسؤول التثقيف الصحي بلجنه السجون بالطائف عالي بن سعد الحارثي.