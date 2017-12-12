أمانة ” المدينة ” تشن حملة ” تصحيحية ” على المحلات التجارية المخالفة

نايف السالم(صدى):

قامت الفرق الرقابية بأمانة منطقة ” المدينة ” ، اليوم الثلاثاء، بشن حملة تنفيذية حملت اسم ” الحملة التصحيحية ” ، على محلات الأطعمة، لرصد ما فيها من مخالفات، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليها.

أوضحت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، أنها أتلفت خمسة كيلو من المواد الغذائية، (30لتر) من العصائر، لانتهاء تاريخ صلاحيتهم، ولتدني مستوى النظافة العامة بهذه المحلات.

أشارت الأمانة، إلى أنها زارت ثمان منشآت وثمانية محلات تجارية، لافتة إلى أنها قامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المالية على المحلات المخالفة.