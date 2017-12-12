” السوق المالية ” : مخالفة تغرم ” التعاونية ” 50 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

رصدت هيئة السوق المالية وجود مخالفة لشركة ” التعاونية ” للتأمين، أدت لفرض مجلس إدارة الهيئة لغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف ريال لتعدي الشركة على أحد بنود قانون نظام الشركات والمتمثل في وجود ترخيص رسمي من الجمعية العامة.

و لم تحصل الشركة على ترخيص مسبق يسمح بتجديد العقد السنوي الذي توقعه ” التعاونية ” لتوفير التأمينات الطبية لموظفي شركة ” العربية ” لخدمات الاتصالات المحدودة والإنترنت، حيث اتضح تعاون إدارة ” العربية ” مع ” التعاونية ” في ذلك لمصالح مشتركة.