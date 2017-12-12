ملخص نتائج الجولة الـ12 لدوري الأولمبي

طلال الغامدي(صدى):

انتهت اليوم مباريات الجولة الـ12 لدوري الأولمبي، حيث حقق الهلال فوز ساحق على النصر بـ 3 أهداف، حيث احتل الهلال المركز الأول برصيد 26 نقطة، فيما تراجع الجبل برصيد 14نقطة إلى المركز الأخير .

فيما انتهت مباراة كلًا من الفتح وأحد، بفوز الأول بـ 3أهداف، وهو ما جعل الفتح يحصل على المركز الثاني بـ24 نقطة في رصيده ، بينما يحتل الشباب المركز الثالث الفتح برصيد 21 نقطة .

بينما احتل النادي الأهلي المرتبة الرابعة برصيد 21 نقطة، بعد فوزه على الأنصار بهدف واحد، في حين تعادل كلًا من الفيصلي و الجيل، وجاء الفيصلي في المرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.