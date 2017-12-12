بالأسماء.. ” المدنية ” تدعو 14 متقدماً على الوظائف الهندسية لمطابقة بياناتهم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (14) من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلنة في 05-03-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع او مكاتب الوزارة بمختلف محافظات ومناطق المملكة وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء 25-03-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 26-03-1439هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين