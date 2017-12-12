” القائد الفذ ” .. قصيدة جديدة مادحة لـ سمو ولي العهد

عطيه المالكي(صدى):

كتبت، الشاعرة ندى بنت عبيد المالكي، قصيدة جديدة بعنوان ” القائد الفذ ” ؛ وجهتها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ حاملة بين أبياتها رسائل المدح والاعتزاز بولي العهد.

وتطرقت القصيدة إلى علاقات المملكة بإيران، حيث أشارت في أبياتها إلى أن آية الله خامينئي ودولته يرتجفون من ولي العهد.

وكان نص القصيدة كالتالي:

*عز والمبدا من أول على عهد الجدود

يا سلام الله سلامٍ يصل قصر السلام

في يمينك وجه ديمه تصافحها رعود

رؤيةٍ تسمو بنا من سموّك والزعام

انت فارس للجزيره وخلق الله شهود

يا سليل الملك يا عروة المجد السنام

حاميٍ ارض العروبه وكنها لك حدود

فاليمن اخمدت بركان أحقاده حِمام

ترتجف طهران من زئر ابنا الاسود

والخميني وسط قبره يراجف بالعظام

شامخٍ مثل الحجاز وجباله والحيود

سيفك البتار يفصل شروقٍ من ظلام

حن هل الوقفات ما نلتفت يم الحسود

وانت زيزوم المواقف وزيزوم المهام

جيشك المغوار بامرك صفوفه والجنود

ما يبالي بالجيوش الصليبه والجسام

افرحي يادار ما دام لمحمد وجود

يا جعل يبطي وجوده وفرحه بالدوام

سجل التاريخ اسمك وداحمت الفهود

مرتفع فوق الثريا ومركاك الغمام *