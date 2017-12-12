” الفيفا ” تطالب الاتحاد بمستحقات النجم الساحلي المالية مقابل ” العكايشي “

طلال الغامدي(صدى):

غادر رئيس مجلس إدارة الاتحاد حمد الصنيع إلى تونس لحضور اجتماع يتعلق بمناقشة قرارات تخص نادي النجم الساحلي التونسي لتوفير حل يقضي بتسليم النادي لدفعة مالية وتقسيط المتبقي من المبلغ على دفعات خلال الشهور المقبلة .

وجاء ذلك على خلفية الشكوى التي قدمتها إدارة النجم الساحلي لـ ” الفيفا ” ضد إدارة نادي الاتحاد لتطالب بالحصول على المستحقات المالية لانتقال اللاعب أحمد العكايشي إلى الفريق السعودي في يوليو الماضي ، بقيمة مالية تبلغ 2 مليون يورو سدد منها ” الاتحاد ” 400 ألف يورو فقط منذ 2016 الماضي .

وأسفر ذلك عن إصدار قرارات جزائية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى نادي الاتحاد تفيد بضرورة سداد مبلغ 1600.000 يورو ، علاوةً على غرامة مالية للتأخير قدرها 400 ألف يورو ، بالإضافة إلى 50 ألف يورو مقابل امتناع الفريق عن إقامة مباراة ودية مع التونسي .