آخرهم محمد صلاح.. تماثيل رديئة تسبب السخرية من مشاهير الكرة العالمية

ماجد محمد(صدى):

ظهرت خلال الآونة الأخيرة، مجموعة من التماثيل المُصممة بشكل ردئ لمشاهير كرة القدم العالمية، الأمر الذي تسبب في أن تنالها سخرية كبيرة من قِبل كثيرين، لما سببته هذه التماثيل من تشويه الصورة الذهنية لهؤلاء المشاهير لدى عشاقهم.

ويعد من أبرز هذه التماثيل الغريبة، تمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والذي صُنع له خصيصًا عند قيامه بافتتاح مطاره الخاص في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وصُنع تمثال للنجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد لكنه لم يعبر عنه بشكل جيد وسبب السخرية منه.

كذلك آرسن فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي لم يسلم من السخرية عند الكشف عن تمثاله والموجود في مقر الجانرز بالعاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى هداف الدوري الإنجليزي التاريخي آلان شيرر” الذي شُكل له تمثال ردئ للغاية.

فيما أخطأ صانع تمثال الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادون حيث لم يقم بنحت وجهه بالطريقة المناسبة، مما جعل التمثال يبدو مضحكًا.

وأخيرًا تم صنع تمثال للنجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في مصر، لكن التمثال لم يعبر بشكل جيد عن ملامح النجم المصري مما سبب السخرية منه.