مدير ” حساب المواطن ” يُعلن تفاصيل تنفيذ البرنامج

نايف السالم(صدى):

أوضح المشرف على حساب المواطن، هادي راجحي، أن الهدف من اعتماد برنامج حساب المواطن، هو تخفيف التأثير الاقتصادي على الأسر، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث عوامل تتحكم في مقدار الدعم النقدي للمستفيدين وهي دخل أسرة بشكل كامل، وأعمار التابعين، وأعدادهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لتوضيح سياسات البرنامج، أن مراجعة المبالغ ستتم كل 90 يوم؛ للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

كما أعلن، عن الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من البرنامج، وهي أن تكون جنسيته سعودي، باستثناء ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

وأكد على ضرورة عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن القائمين على البرنامج وجدوا أن بيانات المواطنين أكثر دقة من بيانات الجهات، وقد تم التواصل مع أكثر من 900 ألف من المسجلين لتصحيح معلوماتهم.

وأشار إلى أن البرنامج لن يؤثر على برامج الدعم الأخرى مثل الضمان الاجتماعي أو برنامج حافز، مؤكدًا أن البرنامج يشمل الزيادة في أسعار الطاقة و الكهرباء والأغذية التي تتأثر بضريبة القيمة المضافة.

كما أوضح ” راجحي ” ، أنه سيتم صرف مبلغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي خاص بفاتورة الكهرباء.