بالفيديو.. سيارة تصدم طفل وتلوذ بالفرار

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسائق سيارة صدم طفل، اليوم الثلاثاء، أثناء عودته من المدرسة، ليهم بالفرار من موقع الحادث.

ووثقت كاميرا مراقبة، تواجدت أعلى بناية، قدوم طفل حاملًا حقيبته المدرسية، في الوقت الذي كانت سيارة آتية من الاتجاه الآخر، حتى اقتربت منه لتهم بمهاجمته، فيما حاول الطفل القفز هاربًا منها إلاّ أنه لم ينجُ.

وفر سائق السيارة من مكان الحاث، تاركًا الطفل ملقى على الأرض.