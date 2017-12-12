نشوب حريق في مركبة بجدة

نايف السالم(صدى):

نشب اليوم الثلاثاء، حريق في مركبة في طريق الحرمين بجدة، بسبب التماس كهربائي.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد باحتراق مركبة كلي بجدة، وذلك التماس كهربائي، وعلى الفور استجاب المركز وتعامل مع الحدث وباشرت الجهات المختصة الحادث ولا إصابات.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إحتراق كلي لمركبة بجدة طريق الحرمين بسبب التماس كهربائي ، باشرت الجهات المختصة الحادث ولا إصابات ” .