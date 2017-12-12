الغفيص: 3 ملايين تابع سجَلوا في برنامج حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار فترة الصيف والشتاء لاستهلاك الكهرباء، فيما يتعلق بسياسات برنامج حساب المواطن.

وأوضح ” الغفيص ” خلال مؤتمر صحفي لعرض السياسات، أن حساب المواطن جاء لمواجهة الإصلاحات الاقتصادية وسيكون له الأثر الإيجابي، مشيرًا إلى أن تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع.

وأشار إلى أنه تم عمل دراسات مستفيضة على جميع مناطق المملكة قبل إقرار سياسات البرنامج.