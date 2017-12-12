الغفيص: 3 ملايين تابع سجَلوا في برنامج حساب المواطن
أكد الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار فترة الصيف والشتاء لاستهلاك الكهرباء، فيما يتعلق بسياسات برنامج حساب المواطن.
وأوضح ” الغفيص ” خلال مؤتمر صحفي لعرض السياسات، أن حساب المواطن جاء لمواجهة الإصلاحات الاقتصادية وسيكون له الأثر الإيجابي، مشيرًا إلى أن تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع.
وأشار إلى أنه تم عمل دراسات مستفيضة على جميع مناطق المملكة قبل إقرار سياسات البرنامج.
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