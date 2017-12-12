رسالة من قادة الإنترنت للجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن ” حياد الإنترنت “
وجه قادة صناعة الإنترنت، رسالة للجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بشأن ” حياد الإنترنت ” مضمونها ” أن الهيئة التنظيمة لا تفهم كيفية عمل الفضاء الافتراضي ” وذلك تزامنا مع قرب موعد التصويت على مقترحها حول حياد الإنترنت.
وقام بإرسالها أكثر من 20 قائد من رواد الإنترنت من ضمنهم، أب الإنترنت ” فينت سيرف ” و ” تيم بيرنرز لي ” مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية.
وتضمنت الرسالة: ” من المهم معرفة أن النظام المقترح من لجنة الاتصالات الفيدرالية يستند إلى فهم خاطئ وغير دقيق لواقع تكنولوجيا الإنترنت، لقد تم توثيق العيوب وعدم الدقة في تعليق مكون من 43 صفحة موقعة من 200 من أبرز رواد ومهندسي الشبكة، وقدمت للجنة في يوليو الماضي، ومع ذلك لم تصحح اللجنة فهمها الخاطئ ” .
وأختتمت الرسالة، بتحذر المهندسون والخبراء من أن إلغاء ” حياد الإنترنت ” سيكون له عواقب كارثية، ويقضي على الابتكارات وخفض الاستثمارات في أعمال الإنترنت، التي من شأنها تقود جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي.
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