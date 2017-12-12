رسالة من قادة الإنترنت للجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن ” حياد الإنترنت “‏

واشنطن(صدى):

وجه قادة صناعة الإنترنت، رسالة للجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بشأن ” حياد الإنترنت ” مضمونها ” أن ‏الهيئة التنظيمة لا تفهم كيفية عمل الفضاء الافتراضي ” وذلك تزامنا مع قرب موعد التصويت على مقترحها حول حياد ‏الإنترنت.‏

وقام بإرسالها أكثر من 20 قائد من رواد الإنترنت من ضمنهم، أب الإنترنت ” فينت سيرف ” و ” تيم بيرنرز لي ” مخترع الشبكة ‏العنكبوتية العالمية.‏

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‎ ‎وتضمنت الرسالة: ” من المهم معرفة أن النظام المقترح من لجنة الاتصالات الفيدرالية يستند إلى فهم خاطئ وغير دقيق لواقع ‏تكنولوجيا الإنترنت، لقد تم توثيق العيوب وعدم الدقة في تعليق مكون من 43 صفحة موقعة من 200 من أبرز رواد ومهندسي ‏الشبكة، وقدمت للجنة في يوليو الماضي، ومع ذلك لم تصحح اللجنة فهمها الخاطئ ” .‏

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وأختتمت الرسالة، بتحذر المهندسون والخبراء من أن إلغاء ” حياد الإنترنت ” سيكون له عواقب كارثية، ويقضي على ‏الابتكارات وخفض الاستثمارات في أعمال الإنترنت، التي من شأنها تقود جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي‎.‎