كاظم الساهر على مسرح أوبرا دبي نهاية ديسمبر

أماني الغامدي(صدى):

يستعد قيصر الغناء العربي الفنان العراقي كاظم الساهر ، لإحياء أولى حفلاته على خشبة مسرح ” أوبرا دبي ” ، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق عام 2018 ، ليطرب آذان الجمهور بباقة من أغانيه الكلاسيكية ، يوم 30 ديسمبر الجاري .

ومن جانبه ، أعرب ” الساهر ” عن سعادته البالغة بمشاركته في حفل من هذا النوع بالإمارات على خشبة مسرح ذو مستوى عالمي ، مشيراً إلى رغبته في لقاء جمهوره على مسرح استضاف أشهر العروض العالمية مسبقاً .

والجدير بالذكر أن الفنان العراقي يشارك الفترة الحالية ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس كيدز ” لموسمه الثاني بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري تامر حسني .