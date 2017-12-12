ابنة معارض إيراني تطالب أوروبا بحماية النشطاء الهاربين من ” الملالي “

طهران(صدى):

كشفت ابنة المعارض السياسي الإيراني أحمد مولى الذي أغتيل عن عمر يناهز الـ 52 عامًا، أفعال نظام ” الملالي ” التي تسببت في اغتيال والدها بعد نفيه إلى هولندا نوفمبر الماضي، حيث ناشدت الدول الأوروبية لحماية النشطاء الفارين هرباً من الملالي الذي يحارب أي سياسة لا تنتهج طريقه.

ووفقًا لمصادر خاصة فقد أكدت حوراء ابنة ” مولى ” إن جريمة اغتيال والدها تعيد إحياء ذكريات سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي في حق الرافضين لسياسات النظام الإيراني الحالي في أوروبا، قائلة ” أوروبا تبدو آمنة ولكن يجب الحذر من أفعال إيران التي لا تقتصر على الشرق الأوسط فقط ولكن تمتد إلى أوروبا أيضًا “.

كما أشارت ابنة المعارض الراحل أن عائلتها هربت إلى هولندا لتحصل على الحماية الكافية بعيدًا عن إيران، مطالبة الحكومة الأوروبية أن توفر المزيد من الحلول التي تضمن سلامة المعارضين الهاربين إليها من طهران.