عالجي علامات تمدد الجلد بهذا الكريم الطبيعي

أماني الغامدي(صدى):

تمثل علامات تمدد الجلد مشكلة مزعجة تشوّه جمال بشرة الجسم ومظهرها، فهي عبارة عن خطوط رفيعة بيضاء أو حمراء تصيب الجلد لا سيما البطن والفخدين، بسبب عوامل عديدة، أبرزها: الحمل، السمنة المفرطة، فقدان الوزن المفاجئ، عدم ترطيب البشرة بشكل كاف وغيرها الكثير.

في ما يلي طريقة تحضير كريم طبيعي سيساعدك تدريجياً في القضاء على مشكلة تمدد الجلد واستعادة جمال البشرة وشبابها.

مكونات الكريم

لتحضير هذا الكريم الطبيعي، أنت تحتاجين الى مكونات طبيعية ثلاث هي: ست ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا، ست ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وعشر قطرات من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

في وعاء نظيف ومعقم، امزجي كلاً من جل الألوفيرا وزيت جوز الهند. من ثم، أضيفي إليهما زيت اللافندر العطري، امزجي المكونات الى أن تصبح ذات قوام شبيه بالكريم. بعدها، احتفظي بالكريم في عبوة محكمة الإغلاق الى حين الاستخدام.

كيفية الاستخدام

بعد الاستحمام، قومي بتطبيق الكريم على أماكن علامات التمدد في جسمك، مع ضرورة تدليكها جيداً لتمتص بشرتك الكريم بشكل جيداً ويتغلغل في أعماقها. وبعد ساعة من تطبيق الكريم، امسحي بشرتك بفوطة قطنية مبللة.

كرري تطبيق هذا الكريم مرتين في الأسبوع.