تعاون بين المالية ونزاهة لتطوير نظام المشتريات
تسعى وزارة المالية ونزاهة إلى تطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، لكشف حالات الفساد.
وقال الحساب الرسمي لمشاريع السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” نزاهة ووزارة المالية يعملان على تعمل تطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، والتنسيق لوضع 20 مؤشراً صممت خصيصا لكشف حالات الفساد، والتواطؤ، والتزوير، والهدر ” .
وأضاف الحساب ” تشهد المملكة تحولًا تاريخيًا سيطلق فرص هائلة وتهدف مبادرة اكتفاء إلى توطين الصناعات وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتناص تلك الفرص ” .
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