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تعاون بين المالية ونزاهة لتطوير نظام المشتريات‎ ‎

تعاون بين المالية ونزاهة لتطوير نظام المشتريات‎ ‎
حمود العنزي(صدى):

تسعى وزارة المالية ونزاهة إلى تطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، لكشف حالات الفساد‎.‎
وقال الحساب الرسمي لمشاريع السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” نزاهة ووزارة المالية يعملان على تعمل ‏تطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، والتنسيق لوضع 20 مؤشراً صممت خصيصا لكشف حالات الفساد، والتواطؤ، ‏والتزوير، والهدر ” .‏
وأضاف الحساب ” تشهد المملكة تحولًا تاريخيًا سيطلق فرص هائلة وتهدف مبادرة اكتفاء إلى توطين الصناعات وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتناص تلك الفرص ” .


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