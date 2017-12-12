تعاون بين المالية ونزاهة لتطوير نظام المشتريات‎ ‎

حمود العنزي(صدى):

تسعى وزارة المالية ونزاهة إلى تطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، لكشف حالات الفساد‎.‎

وقال الحساب الرسمي لمشاريع السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” نزاهة ووزارة المالية يعملان على تعمل ‏تطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، والتنسيق لوضع 20 مؤشراً صممت خصيصا لكشف حالات الفساد، والتواطؤ، ‏والتزوير، والهدر ” .‏

وأضاف الحساب ” تشهد المملكة تحولًا تاريخيًا سيطلق فرص هائلة وتهدف مبادرة اكتفاء إلى توطين الصناعات وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتناص تلك الفرص ” .

