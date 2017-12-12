إيمري : مواجهة ” الريال ” قرعة جيدة ‏

نواف السالم(صدى):

صرح أوناي إيمري المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان، بأن مواجهة فريقه لـ ريال مدريد في دور الـ16 من ‏دوري الأبطال أوروبا، قرعة جيدة‎.‎

وقال إيمري لموقع الإتحاد الأوروبي ” فيفا ” : ” أظن أنها قرعة جيدة، أعتقد أننا قادرون على التنافس مع ريال ‏مدريد ” .‏

وأضاف، ” لتحقيق شيء عظيم في دوري الأبطال عليك أن تنافس أفضل الفرق، ودور الـ16 لحظة جيدة لهذه ‏الفرق ” .

وتابع ” علينا أن نُظهر شخصيتنا ومهاراتنا الفنية وموهبتنا. الموهبة مهمة للغاية ” .‏

يذكر أن، باريس سان جيرمان يلتقي ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم 14 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة ‏العودة في 6 مارس 2018.‏