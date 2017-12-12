إيمري : مواجهة ” الريال ” قرعة جيدة
صرح أوناي إيمري المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان، بأن مواجهة فريقه لـ ريال مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال أوروبا، قرعة جيدة.
وقال إيمري لموقع الإتحاد الأوروبي ” فيفا ” : ” أظن أنها قرعة جيدة، أعتقد أننا قادرون على التنافس مع ريال مدريد ” .
وأضاف، ” لتحقيق شيء عظيم في دوري الأبطال عليك أن تنافس أفضل الفرق، ودور الـ16 لحظة جيدة لهذه الفرق ” .
وتابع ” علينا أن نُظهر شخصيتنا ومهاراتنا الفنية وموهبتنا. الموهبة مهمة للغاية ” .
يذكر أن، باريس سان جيرمان يلتقي ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم 14 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة العودة في 6 مارس 2018.
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