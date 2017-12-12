” الكهرباء ” تُعلن عن قائمة الأسعار الجديدة

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اليوم الثلاثاء، أن قرار تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي شمل تعديل التعريفة الكهربائية، على أن يبدأ تطبيقه بدءً من 1 يناير 2018.

وأعلنت الهيئة الأسعار الجديدة، موضحه أن تعرفة فئة الاستهلاك السكني لشرائح الاستهلاك الاستهلاك ( 6000 كيلو واط ساعة / شهر ) بلغ ( 18 هللة / كيلو واط ساعة )، وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 30 هللة.

وأضافت أن تعرفة فئة الاستهلاك التجاري لشرائح الاستهلاك ( 6000 كيلو واط ساعة / شهر ) بلغت ( 20 هللة / كيلو واط ساعة )، وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 30 هللة.

كما شمل التعديل فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، على أن تصل تعرفة شرائح الاستهلاك ( 6000 كيلو واط ساعة / شهر )، ( 16 هللة / كيلو واط ساعة )، وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 20 هللة.

بينما بلغت تعرفة فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية لشرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة / شهر )، ( هللة / كيلو واط ساعة )، لتصل تعريفة جميع الاستهلاك 21 هللة.

وأشار الهيئة إلى أن تعرفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي لم يطرأ عليهما أي تغيير، حيث تسجل تعرفة شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر )، ( هللة / كيلو واط ساعة )، و18 هللة لجميع الاستهلاك، بينما تسجل تعرفة شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر )، ( هللة / كيلو واط ساعة )، و32 هللة جميع الاستهلاك.

وأكدت الهيئة أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار، لافته إلى أن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني هنا ، موقع الهيئة هنا ، تويتر هنا .