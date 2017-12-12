” القيادة الأمريكية “: داعش وتنظيم القاعدة جماعات إجرامية مُنظمة

واشنطن(صدى):

أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جون توماس، أن تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، جماعات إجرامية مُنظمة، واصفًا إياهم بأمراء الحرب.

وأوضح ” توماس ” أن داعش وتنظيم القاعدة من المرجح أنهما يحاربان بعضهما البعض في اليمن في بعض الأوقات، مستبعدًا عملهما سويًا.

كما أشار إلى أن التنظيمان والمهربون يستغلون غياب سلطة حكومية في بعض المناطق شرق اليمن لتهديد الناس وشرائهم.

ومن جانبه يُرجح بعض المسؤولون اليمنيون أن التنظيم بات يتردد على مناطق نائية عن المحافظات التي طرد منها، أو إلى محافظة البيضاء التي تشهد معارك بين الانقلابيين والقوات الحكومية.