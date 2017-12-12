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بالفيديو .. نائب أمير مكة يأمر بإزالة لوحة ترحيبية له بالطائف ‏

بالفيديو .. نائب أمير مكة يأمر بإزالة لوحة ترحيبية له بالطائف ‏
عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، بتوجيه أمانة الطائف بإزالة اللوحة الترحيبية التي ‏شاهدها بالمشروع الدائري الأوسط ، خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة. ‏

وقد أعطى بن بندر تعليمات مسبقة لأمانة الطائف بعدم وضع لوحات ترحيبية أثناء زيارته للمنطقة، وبذلك تعد ‏هذه اللوحة مخالفة صريحة لتوجيهات الأمير عبد الله.‏


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 56 دقيقة

ما شالله عليه نشيط ويتفقد مشاريع الله يطول فى عمرك

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 54 دقيقة

نبيك تشوف المشاريع الي لها اكثر مِن 5 سنوات وهي محلك راوح

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