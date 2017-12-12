بالفيديو .. نائب أمير مكة يأمر بإزالة لوحة ترحيبية له بالطائف
قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، بتوجيه أمانة الطائف بإزالة اللوحة الترحيبية التي شاهدها بالمشروع الدائري الأوسط ، خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة.
وقد أعطى بن بندر تعليمات مسبقة لأمانة الطائف بعدم وضع لوحات ترحيبية أثناء زيارته للمنطقة، وبذلك تعد هذه اللوحة مخالفة صريحة لتوجيهات الأمير عبد الله.
مغرد[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 56 دقيقة
ما شالله عليه نشيط ويتفقد مشاريع الله يطول فى عمرك
ابو راكان[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 54 دقيقة
نبيك تشوف المشاريع الي لها اكثر مِن 5 سنوات وهي محلك راوح