بالفيديو .. نائب أمير مكة يأمر بإزالة لوحة ترحيبية له بالطائف ‏

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، بتوجيه أمانة الطائف بإزالة اللوحة الترحيبية التي ‏شاهدها بالمشروع الدائري الأوسط ، خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة. ‏

وقد أعطى بن بندر تعليمات مسبقة لأمانة الطائف بعدم وضع لوحات ترحيبية أثناء زيارته للمنطقة، وبذلك تعد ‏هذه اللوحة مخالفة صريحة لتوجيهات الأمير عبد الله.‏