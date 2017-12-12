بالفيديو.. انطلاق W Motors فينير سوبرسبورت بقوة 900 حصان

عادل الحربي(صدى):

مع كل الضوء المسلط على سيارات لامبورجيني وفيراري وبورشه وماكلارين, فمن السهل أن ننسي موديلات خارقة أخرى مثل موديلات شركة W Motors التي يقع مقرها في دبي. ورغم أن دبي معروفة بالسيارات الفائقة والخارقة ولكنها لم تشتهر بتصنيعهم ولكن الفيديو الجديد الذي ظهر يتناول نسخة الانتاج من موديل فينير سوبرسبورت .

وقد ظهرت السيارة في الطرق المفتوحة مع الكثير من الدراما وقد سميت السيارة على اسم أسطورة خاصة بأحد الذئاب وتحمل فينير محرك مستعار من بورشه وهو سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 900 حصان وعزم دوران 1200 نيوتن متر ترسل للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات وبما يمكن السيارة من التسارع في 2.7 ثانية وبسرعة قصوى 400 كمساعة.