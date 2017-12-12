” نسائية خيركم ” تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

اختتم القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات في دورتها العشرين لعام 1439هـ المرحلة الأولى على مستوى محافظة جدة.

المسابقة التي شاركت فيها 100 متسابقة مثّلن دور ومساجد خيركم وكليات وجامعات وزارة التعليم امتدت على مدى أسبوع ، وقد أعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة فاطمة يوسف واصل والاستاذة رنا الفتوى والاستاذة لارا السبع أسماء الفائزات في مسابقه الملك سلمان والتي جاءت على النحو التالي في الفرع الاول : علياء مجالي البوق من جامعة جدة ، الفرع الثاني : عائشة عبد الملك صديق من خيركم ، الفرعين الثالث والرابع : ابرار محمد صابر وشروق عبد العزيز المدني من جمعية خيركم ، الفرع الخامس : وسام خالد البرناوي من جامعة جدة.

كما جرى تكريم أصغر حافظتين للقرآن في جدة وهما يسرى مالك بن طالب – 9 سنوات – والحاصلة علي 97% ، وولاء عبد الفتاح تركستاني – 9 سنوات – والتي حصلت في المسابقة على 95 % في المسابقة ذاتها.