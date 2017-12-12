بالصور.. أفشل عمليات تجميل لنجمات العرب 2017‏

نورة الشهري(صدى):

قامت بعض نجمات العرب بإجراء عمليات تجمليه خلال عام 2017 ، بائت بالفشل وأدت إلى تشوه وجوههم وتغير ملامحهم ، إليكم ‏أبرز هذه العمليات الفاشلة‎ .‎

أجرت الفنانة يسرا عملية لنفخ خديها، فبدت وكأنها مريضة ووجهها منتفخ بشكل غير طبيعي‎.‎

وقامت النجمة المصرية غادة عبد الرازق بإجراء عملية حقن بالبوتكس لوجهها، كما أجرت عملية تجميل لتكبير شفتيها وعملية ‏أخري بالأنف‎.‎

كما أجرت النجمة السورية، مها المصري عمليات تجميل بحقن البوتكس والفيلر ولكنها لم تنجح، وأدى إلى تغير ملامحها‎.‎

كذلك النجمة دومينيك حوراني قامت بنفخ شفتيها وفشلت هي الأخرى وتعرضت لنقد كبير في الوسط‎.‎