بالصور.. أفشل عمليات تجميل لنجمات العرب 2017
قامت بعض نجمات العرب بإجراء عمليات تجمليه خلال عام 2017 ، بائت بالفشل وأدت إلى تشوه وجوههم وتغير ملامحهم ، إليكم أبرز هذه العمليات الفاشلة .
أجرت الفنانة يسرا عملية لنفخ خديها، فبدت وكأنها مريضة ووجهها منتفخ بشكل غير طبيعي.
وقامت النجمة المصرية غادة عبد الرازق بإجراء عملية حقن بالبوتكس لوجهها، كما أجرت عملية تجميل لتكبير شفتيها وعملية أخري بالأنف.
كما أجرت النجمة السورية، مها المصري عمليات تجميل بحقن البوتكس والفيلر ولكنها لم تنجح، وأدى إلى تغير ملامحها.
كذلك النجمة دومينيك حوراني قامت بنفخ شفتيها وفشلت هي الأخرى وتعرضت لنقد كبير في الوسط.
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