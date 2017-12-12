وفاة مواطن بطلق ناري في الرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية تبلغت في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من، ظهر اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحد الأشخاص ( مواطن 55 عاما ) بعيارين ناريين توفي على أثرهما في وقت لاحق.

وتم ضبط الجاني على الفور ( مواطن 75 عاما ) وبحوزته سلاح الجريمة، وجرى انتقال المختصين لمسرح الحادث لمباشرة اجراءات الضبط الجنائي، ورفع ما به من آثار وتحرير سلاح الجريمة وايداع الجاني مركز الشرطة المختص واشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لاكمال اللازم.