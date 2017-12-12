موعد إيداع الدفعة الأولى من ” حساب المواطن “
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض.
وأكد الحساب الرسمي لـ حساب المواطن على موقع ” تويتر ” ، أن سياسات حساب المواطن توضح شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق التي بموجبها يتم حساب مبلغ الدعم، مشيرًا إلى أن إيداع الدفعة الأولى منه سيكون في يوم 21 ديسمبر.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3496 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعطووونكم خمسسسه وياخذون منكم خميستين
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2061 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلاص عقد وانهاء واول دفعة من حساب المواطن راح تنزل يوم 21 ديسمبر من هذا الشهر
وبعد كذا كل يوم 10 من كل شهر ميلادي تنزل الدفعات للمواطن
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
الله كريم اهم شي تكفي للضرايب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22283 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39780 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزق المسلمين
مشعل[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
بداية ٢٠١٨ سيتم رفع الدعم عن الطاقة وفرض الضريبة المضافة بينما حساب المواطن مثل حافر غير دائم ومشروط وقابل للالغاء ومبلغه زهيد جداً
العوفي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 57 دقيقة
والله الظاهر انه خسارة المواطن وأليس حساب المواطن