موعد إيداع الدفعة الأولى من ” حساب المواطن “

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض.

وأكد الحساب الرسمي لـ حساب المواطن على موقع ” تويتر ” ، أن سياسات حساب المواطن توضح شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق التي بموجبها يتم حساب مبلغ الدعم، مشيرًا إلى أن إيداع الدفعة الأولى منه سيكون في يوم 21 ديسمبر.