بعد صدور حكم بإيقافه عامًا.. لاعب منتخب ” بيرو ” يؤكد: ستسقط العقوبة

طلال الغامدي(صدى):

جدد قائد منتخب بيرو باولو جيريرو ، الدفاع عن نفسه بشأن عقوبة الايقاف لعام إثر التأكد من تناوله المنشطات، قائلًا إنه يثق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقبل الاستئناف.

وأضاف” جيريرو ” أن المادة التي كشفت عنها الفحوصات لا تساعد على تحسين الأداء، موضحًا أن المادة ليست منشطة لذلك لا يوجد سبب لإدانته.

وأكد في لقاء تلفزيوني، على أنه بريء ويعمل على إثبات ذلك عبر الاستئناف على العقوبة الصادرة ضده.

يُذكر أنه في حالة تأكيد عقوبة قائد ” بيرو ” فأنه سيتغيب عن خوض مباريات كأس العالم 2018، حيث تأهل فريق بلاده للمرة الأولى منذ 36 عام.