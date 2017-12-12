بالفيديو.. اشتعال حريق في مسجد بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

انتشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” يظهر حريق نشبت بمسجد في المملكة، نتج عنها خسائر كثيرة فاحترقت محتويات المسجد بالكامل.

ويوضح الفيديو احتراق مصاحف وكتب وعدد كبير من فرش المسجد والمقاعد، وقيام بعض الأفراد بتنظيف المسجد واستخراج المحتويات التي لم تمسها النار.

يذكر أن حساب طقس العرب السعودية نشر مقطعًا أخر يوضح فيه كيفية احتراق أجهزة التدفئة بالمسجد.

وعلق الحساب قائلًا إن أجهزة التدفئة قد تتسبب في إذابة الأسلاك إن لم تكن مصنعة بشكل جيد، لأن حملها الكهربائي كبير.