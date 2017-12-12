3 أندية إنجليزية تتنافس على الفرنسي ” توماس ليمار ”
تتنافس ثلاثة أندية إنجليزية للفوز بالفرنسي ” توماس ليمار ” لاعب نادي موناكو، الذي تميز مع فريقه والمنتخب الفرنسي خلال الفترة الماضية.
حيث حاول نادي آرسنال التعاقد مع ليمار في فترة الانتقالات في الصيف الماضي ، لكن رفض النادي الفرنسي التفريط في لاعبه.
ويسعى الآن أرسن فينغر، المدير الفني لنادي آرسنال، للتعاقد مع ليمار حتى يكون بديلا لرحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، المتوقع رحيله في شهر يناير المقبل.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن نادي تشيلسي سيتنافس مع كلا من ليفربول وآرسنال للتعاقد مع توماس ليمار في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
يذكر أن توماس ليمار من مواليد 12 نوفمبر 1995، وبدأ مسيرته الرياضية عام 2013 مع نادي كاين.
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