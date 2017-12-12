3 أندية إنجليزية تتنافس على الفرنسي ” توماس ليمار ” ‏

طلال الغامدي(صدى):

تتنافس ثلاثة أندية إنجليزية للفوز بالفرنسي ” توماس ليمار ” لاعب نادي موناكو، الذي تميز مع فريقه والمنتخب الفرنسي ‏خلال الفترة الماضية.‏

حيث حاول نادي آرسنال التعاقد مع ليمار في فترة الانتقالات في الصيف الماضي ، لكن رفض النادي الفرنسي التفريط في ‏لاعبه.‏

ويسعى الآن أرسن فينغر، المدير الفني لنادي آرسنال، للتعاقد مع ليمار حتى يكون بديلا لرحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، ‏المتوقع رحيله في شهر يناير المقبل‎.‎

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن نادي تشيلسي سيتنافس مع كلا من ليفربول وآرسنال للتعاقد مع توماس ليمار في فترة ‏الانتقالات الشتوية في يناير المقبل‎.‎

يذكر أن توماس ليمار من مواليد 12 نوفمبر 1995، وبدأ مسيرته الرياضية عام 2013 مع نادي كاين.‏