تامر حسني يعد طفلا خرج من ” ذا فويس كيدز ” بمفاجأة

أماني الغامدي(صدى):

أرسل الفنان تامر حسني، رسالة الموهبة المصرية الصغيرة أحمد منصور، وتغريدة عبر حسابه في تويتر مؤكدًا أنه بصدد تجهيز مفاجأة لمنصور.

وكان الطفل أحمد منصور، خرج من تصفيات الحلقة الثانية ببرنامج المواهب ذا فويس كيدز، بعدما فشل في إقناع ثلاثي لجنة التحكيم نانسي وكاظم وتامر في الاستدارة إليه.

وغرّد تامر معبّرًا عن ندمه في التفريط بموهبة أحمد منصور، بعدما تلقّى لومًا من متابعيه في مصر، وكتب قائلًا: ” الطفل الموهوب أحمد منصور يا ريت صوتي يوصلك يا حبيب قلبي.. ليك عندي مفاجأة حلوة زيّك، استنّى تليفوني! ” .