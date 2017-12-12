المدرب السابق لليونايتد يشن هجومًا حادًا على ” مورينيو ” : طريقته مملة

نواف السالم(صدى):

وصف المدرب السابق لمانشستر يونايتد لويس فان غال، البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي لليونايتد بأنه يقدم كرة مملة.

وهاجم ” غال ” نظيره على حساب الإشادة بمدرب مانشستر سيتي ، الإسباني بيب غوارديولا، قائلًا: ” أفضل مشاهدته حيث أنه يدافع عن هويته وأسلوبه الخاص مع ناديه منذ عامين “.

وقال ” فان غال ” إن النادي تحت قيادته كان أكثر إمتاعًا، موضحًا: ” كنا نلعب كرة قدم جيدة للغاية، ولكنها ليست كرة القدم التي تحظى بالتقدير في إنجلترا “.

واتقد طريقة لعب ” مورينو ” الدفاعية، قائلًا: ” كنت ألعب دائماً كرة هجومية، إنهم لا يقومون بهذا الآن لأن مورينيو يلعب بطريقة دفاعية للغاية، أفضل رؤية مانشستر سيتي عن مانشستر يونايتد لأنه أفضل “.