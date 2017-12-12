مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

علي القحطاني(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 22.60 نقطة ليقفل عند مستوى 7123.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 298 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسلاك, وكيمانول, وكيان السعودية، وكهرباء السعودية، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، وعذيب للاتصالات، والأبحاث والتسويق، والاتحاد التجاري، وأسمنت الجنوب, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.09% و 2.27% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء، وكيمانول، وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 47.62 نقطة ليقفل عند مستوى 3031.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 218 ألف سهم تقاسمتها 379 صفقة.