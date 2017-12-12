جوجل تطرح جهازا بديلا لجليسات الأطفال
تسعي شركة جوجل الأمريكية لتطوير جهاز يمكن الأباء من مراقبة أبنائهم عن بعد، مما قد يجعل الأباء يستغنوا عن جليسة الأطفال فيما بعد، ولكنها تحذر من الاعتماد على هذا الجهاز وترك الأطفال بمفردهم في البيت إلا إذا كانوا في عمر متقدم.
كما يتمكن الجهاز بغلق مقابس الكهرباء في البيت، وإرسال إشعار للأباء إذا حدث للطفل اضطراب أو خطر في حال اقترابه من الكهرباء، أو مكث وحده مدة تزيد عن 10 دقائق في مكان محدد.
ويتواصل الأباء مع الجهاز عبر تطبيق على الهاتف، وأشارت الجمعية الوطنية الأمريكية لحماية الطفل من العنف، أن هذا الجهاز يفيد في راحة الأباء بينما قد يعرض الأطفال للخطر، فهو يخلق لديهم معرفة محدودة لشروط السلامة والأمان.
يذكر أن جوجل تتيح أجهزة تحكم عن بعد في بعض الأمور مثل إطفاء الضوء وتدفئة الغرفة والتأكد من وجود شخص أمام باب البيت.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6428 ] نشر منذ 52 دقيقة
😘❤ يبي لهم ام سنعه واب كفو بلا اجهزه بلاخرابيط😁😂😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39780 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب ..