جوجل تطرح جهازا بديلا لجليسات الأطفال‎ ‎

متابعات(صدى):

تسعي شركة جوجل الأمريكية لتطوير جهاز يمكن الأباء من مراقبة أبنائهم عن بعد، مما قد يجعل الأباء ‏يستغنوا عن جليسة الأطفال فيما بعد، ولكنها تحذر من الاعتماد على هذا الجهاز وترك الأطفال بمفردهم ‏في البيت إلا إذا كانوا في عمر متقدم‎.‎

كما يتمكن الجهاز بغلق مقابس الكهرباء في البيت، وإرسال إشعار للأباء إذا حدث للطفل اضطراب أو ‏خطر في حال اقترابه من الكهرباء، أو مكث وحده مدة تزيد عن 10 دقائق في مكان محدد‎.‎

ويتواصل الأباء مع الجهاز عبر تطبيق على الهاتف، وأشارت الجمعية الوطنية الأمريكية لحماية الطفل ‏من العنف، أن هذا الجهاز يفيد في راحة الأباء بينما قد يعرض الأطفال للخطر، فهو يخلق لديهم معرفة ‏محدودة لشروط السلامة والأمان‎.‎

يذكر أن جوجل تتيح أجهزة تحكم عن بعد في بعض الأمور مثل إطفاء الضوء وتدفئة الغرفة والتأكد من ‏وجود شخص أمام باب البيت‎.‎